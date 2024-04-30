نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة أندية المناطق الثانية لرفع الأثقال البارالمبية تنطلق الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الخميس المقبل بطولة أندية المناطق الثانية لرفع الأثقال البارالمبية للرجال والسيدات على صالة نادي الشرقية لذوي الإعاقة بالدمام.

ويشارك في البطولة التي ستستمر لـ 3 أيام، ثمانية أندية لذوي الإعاقة، هي (نادي الشرقية، ونادي الأحساء، ونادي الرياض، ونادي تبوك، ونادي حائل، ونادي القصيم، ونادي الرس، ونادي الجوف)، فيما سيدير منافساتها 15 حكمًا.

وستقام المنافسات لفئة رجال في الأوزان التالية: (49، 54، 59، 65، 72، 80، 88، 97، 107، 107+)، والأوزان المقرر المنافسة فيها على صعيد فئة السيدات (41، 45، 50، 55، 61، 67، 73، 79، 86، 86+)