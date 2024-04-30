نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملاعب "البادل" تجذب محبيها وعشاقها في منتزه عقدة الحائل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهدت ملاعب "البادل" المعروفة باسم "بادل تنس" المنتشرة في منتزه عقدة بمدينة حائل في أوقات المساء إقبالًا متزايدًا من الزوار على ممارستها، وسط أجواء معتدلة شهدت تنافسًا وحماسًا في أشواط اللعبة، لتكون بذلك متنفسًا رياضيًا وصحيًا للعديد من الشباب وزار المنتزه.
وتسابق العديد من المتنزهين للمشاركة في اللعبة التي تتكون من شخصين لكل فريق، لقضاء أجمل الأوقات وتعزيز الصحة البدنية والذهنية والنفسية لممارس اللعبة، نظير تتطلبها جهدًا كثيفًا من الجري، إضافة إلى أن البادل وسيلة ممتعة لتخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية ، إلى جانب دورها في تحسين هذه المهارات لدى ممارسيها.
وتعد لعبة البادل من رياضات المضرب التي تمزج بين التنس والإسكواش، التي انتشرت بشكل واسع بالمملكة لسهولة لعبها بالمشاركة الجماعية فيها، بحيث يحضر في الملعب أربعة لاعبين في ملعب مغلق في مساحة أصغر من مساحة التنس بـ 25 ٪ تستمر مدة 90 دقيقة من خلال مضرب خاص باللعبة