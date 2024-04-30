نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملاعب "البادل" تجذب محبيها وعشاقها في منتزه عقدة الحائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ملاعب "البادل" المعروفة باسم "بادل تنس"‏ المنتشرة في ‏منتزه ‏عقدة بمدينة حائل في أوقات المساء إقبالًا متزايدًا من الزوار على ممارستها، ‏وسط ‏أجواء معتدلة شهدت تنافسًا وحماسًا في أشواط اللعبة، لتكون بذلك ‏متنفسًا ‏رياضيًا وصحيًا للعديد من الشباب وزار المنتزه.‏

وتسابق العديد من المتنزهين للمشاركة في اللعبة التي تتكون من ‏شخصين ‏لكل فريق، لقضاء أجمل الأوقات وتعزيز الصحة البدنية ‏والذهنية ‏والنفسية لممارس اللعبة، نظير تتطلبها جهدًا كثيفًا من الجري، ‏إضافة إلى ‏أن البادل وسيلة ممتعة لتخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية ‏، إلى ‏جانب دورها في تحسين هذه المهارات لدى ممارسيها.‏

وتعد لعبة البادل من رياضات المضرب التي تمزج بين ‏التنس ‏والإسكواش، التي انتشرت بشكل واسع بالمملكة لسهولة لعبها ‏بالمشاركة ‏الجماعية فيها، بحيث يحضر في الملعب أربعة لاعبين في ‏ملعب مغلق ‏في مساحة أصغر من مساحة التنس بـ 25 ٪ تستمر مدة 90 ‏دقيقة من ‏خلال مضرب خاص باللعبة