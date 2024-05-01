أمير منطقة حائل يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثالث " الاتجاهات الحديثة في ‏العلوم ‏التربوية " ‏

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثالث " الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية "، الذي تنظمه الجامعة ممثله في كلية التربية، خلال الفترة 1 – 2 مايو الحالي، في المدينة الجامعية.
وأقيم حفل بهذه المناسبة، تضمن عرضًا مرئيًا عن المؤتمر، كما ألقى عميد كلية التربية بالجامعة رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدكتور تركي المطلق كلمة اللجنة نوه فيها بجهود القيادة الحكيمة واهتمامها في تنمية الإنسان والمواطن وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك ألقت عميدة كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة هالة الحويرص كلمة المشاركين في المؤتمر ، أعربت فيها عن تطلعها إلى تحقق الأهداف وتبادل التجارب والخبرات مع الجميع وإدراك المشكلات والإسهام في توسيع المعرفة والتعلم، والعمل على رفع الكفاءات، الهادفة إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته، ووضع البيئة الجاذبة.
من جهته ثمن رئيس جامعة حائل، اهتمام القيادة الحكيمة والدعم المستمر لقطاع التعليم ، كما نوه باهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ورعايتهما للمؤتمر في ظل العناية والاهتمام الكبير لقطاع التعليم بشقيه الجامعي والعام من قبل الحكومة الرشيدة - أيدها الله -، متمنيًا أن تثري أبحاث المؤتمر وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة امتدادًا لرؤية المملكة 2030.
وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 61 متحدثًا من مختلف دول العالم يتناول عدة محاور منها: الاتجاهات والأطروحات والتجارب الحديثة في القيادة التربوية وأساليب التربية وطرق التدريس وتصميم وبناء المناهج وتقنيات ووسائل التعليم، إضافة إلى الدراسات النفسية ورعاية ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة، وكذلك استعراض خلاصة أبحاثهم وتجاربهم ومناقشتها، والخروج بالتوصيات لأفضل الممارسات المعتمدة دوليًا في العلوم التربوية