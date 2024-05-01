نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة حائل يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثالث " الاتجاهات الحديثة في ‏العلوم ‏التربوية " ‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، ‏بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، ‏ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الثالث " ‏الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية "، الذي تنظمه الجامعة ممثله في كلية التربية، خلال ‏الفترة 1 – 2 مايو الحالي، في المدينة الجامعية.‏

وأقيم حفل بهذه المناسبة، تضمن عرضًا ‏مرئيًا عن المؤتمر، كما ألقى عميد كلية التربية بالجامعة رئيس اللجنة التنفيذية ‏ للمؤتمر الدكتور تركي ‏المطلق ‏كلمة اللجنة نوه فيها بجهود القيادة الحكيمة واهتمامها في تنمية الإنسان ‏والمواطن وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقت عميدة كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة ‏الدكتورة هالة ‏الحويرص كلمة المشاركين في المؤتمر ‏، أعربت فيها عن تطلعها إلى تحقق الأهداف وتبادل التجارب ‏والخبرات مع الجميع وإدراك المشكلات ‏والإسهام في ‏توسيع المعرفة والتعلم، والعمل على رفع الكفاءات، ‏الهادفة إلى تحسين جودة ‏التعليم ومخرجاته، ووضع ‏البيئة الجاذبة. ‏

من جهته ثمن رئيس جامعة حائل، اهتمام القيادة الحكيمة والدعم المستمر لقطاع التعليم ‏، كما نوه باهتمام ‏ومتابعة ‏سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ورعايتهما للمؤتمر في ظل العناية والاهتمام الكبير لقطاع ‏التعليم بشقيه الجامعي والعام من قبل الحكومة الرشيدة - أيدها الله -، متمنيًا أن تثري أبحاث ‏المؤتمر وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة امتدادًا لرؤية المملكة 2030. ‏

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر. ‏

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 61 متحدثًا من مختلف دول العالم يتناول ‏عدة محاور منها: الاتجاهات والأطروحات والتجارب الحديثة في القيادة التربوية وأساليب ‏التربية وطرق التدريس وتصميم وبناء المناهج وتقنيات ووسائل التعليم، إضافة إلى الدراسات ‏النفسية ورعاية ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة، وكذلك استعراض خلاصة أبحاثهم وتجاربهم ‏ومناقشتها، والخروج بالتوصيات لأفضل الممارسات المعتمدة دوليًا في العلوم التربوية