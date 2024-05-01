نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زراعة الجوف تغرس 250 شجرة في سكاكا بمشاركة الطلاب والقطاع الخاص ضمن أسبوع البيئة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف حملة تشجير في سكاكا، بمشاركة طلاب 3 مدارس، وعدد من منسوبي القطاع الخاص، وذلك ضمن أنشطة ومبادرات فرع الوزارة خلال أسبوع البيئة للعام 2024 تحت شعار "تعرف بيئتك".

وأوضح فرع الوزارة أن الحملة شهدت زراعة قرابة 250 شتلة وشجيرة، بمشاركة عدد من طلاب المدارس ومنسوبي القطاع الخاص ومختلف شرائح المجتمع بالمنطقة؛ بهدف نشر ثقافة التشجير والوعي بأهمية المحافظة على البيئة