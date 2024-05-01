نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدارة" تستعرض عبر "أنتمي" ثقافة الكرم السعودي في "المنزالة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعرضت دارة الملك عبدالعزيز من خلال برنامجها الثقافي "أنتمي"، الثقافة السعودية في الكرم والعطاء عبر "المنزالة"، حيث تناولت مسجد الحصن الأسفل في مدينة أبها، الذي بني قبل 271 عامًا في العام 1173هـ، ويتميز بتصميمه المبني على طراز السراة، ويشتهر بغرفة تسمى "المنزالة" لضيافة عابري السبيل، حيث كان العابرون ينزلون في تلك الغرفة، وكان الأهالي يتعاهدونهم بالمأكل والمشرب طوال مدة إقامتهم في المكان، في تعبير واضح عن التكافل الاجتماعي العميق.

وتطرق التقرير إلى عمل مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير المساجد التاريخية على حفظ القيم التاريخية، وإعادة العناصر الجمالية لمسجد الحصن الأسفل، من خلال تجديد بنائه بالمواد الطبيعية من أحجار جبال السروات، والأخشاب المحلية المستخدمة في الأسقف والأعمدة والنوافذ والأبواب، وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع التي شملت 30 مسجدًا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج (أنتمي) يعد أحد مبادرات دارة الملك عبدالعزيز الثقافية، ويهدف إلى تعريف الناشئة واليافعين بالعمق التاريخي والثقافي والجغرافي للمملكة، ويعمل من خلال الوسائل الرقمية والترفيهية الحديثة التي تتناسب مع توجهات الجيل الشاب ورؤية المملكة 2030، لإبراز العمق التاريخي والثقافي العريق للمملكة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتعزيز التفاعل مع تاريخ المملكة، والوقوف على روائع قصصه وحكاياته، والاعتزاز بتاريخ الآباء والأجداد وما سطروه من بطولات وشيم وأخلاق، إضافة إلى إبراز الثروة التاريخية الموثوقة والمحفوظة لدى الدارة؛ ويمكن الاطلاع على قصص "أنتمي" على الرابط التالي: www.antame.org.

