نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الباحة تعقد اجتماعًا لتنسيق المشروعات بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت أمانة منطقة الباحة بمقرها اليوم، ‏اجتماعًا لتنسيق المشروعات بالمنطقة، برئاسة أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، وحضور مسؤولي الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع المشاريع المستقبلية ومشاريع البنية التحتية الأساسية، والشبكات العامة، وتوصيلات المباني والخدمات، وآليات رخص تمديدات المخططات الجديدة، وتفاصيل استخراج الرخص المرافقة أو إغلاقها، وآليات الربط للرخص بوثيقة المبنى وتطوير الخدمة وربطها ببلاغات 940.