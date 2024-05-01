نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة حفظ الحديث في بنغلاديش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في بنغلاديش أمس، مسابقة حفظ الحديث الشريف في جمهورية بنغلاديش الشعبية، شارك فيها 90 متسابقًا يمثلون مختلف الأقاليم البنغلاديشية.

وأقيمت التصفيات النهائية في فندق ناسنتقاردن في العاصمة دكا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والملحق الديني المكلف مبارك العنزي، وعدد من الشخصيات ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية البنغلاديشية.

وقد فاز بالمسابقة 10 فائزين تم تكريمهم خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.

وقدم السفير الدحيلان شكره وتقديره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما تقوم به من أعمال وبرامج دعوية، ومسابقات علمية في مختلف دول العالم، وخدمة نشر الدين الإسلامي المعتدل