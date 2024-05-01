نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر بنجران ينفذ فرضية حادث سير حافلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران بالتعاون مع فرع الهيئة بمنطقة عسير، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم، فرضية حادث سير حافلة نتج عنها إصابات متعددة لـ 34 شخصًا، وذلك بمركز بئر عسكر بمنطقة نجران.

وأوضح مدير فرع الهيئة بنجران محمد بن علي العسيري، أنه تم تفعيل خطة إدارة الحدث ومباشرة الحالات في الموقع بعد فرزها ونقلها عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى الملك خالد ومستشفى نجران العام.

فيما أكد مساعد رئيس الهيئة للشؤون التشغيلية الدكتور محمد إبراهيم التويجري، أن مثل هذه الفرضية تأتي لرفع الجاهزية والوقوف على حالة الاستعداد لدى الفرق الإسعافية والطبية بالمنطقة في حال وجود حوادث مماثلة لا قدر الله.

يذكر أنه يمكن الاستفادة من خدمات الإسعاف الجوي من خلال رقم الطوارئ الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي 997، الذي سيقوم بترحيل البلاغ إلى الإسعاف، سواء الجوي أو الأرضي، بناء على المعطيات التي يتلقاها مستقبل المكالمة بغرفة القيادة والتحكم