نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سابك" تعلن نتائجها المالية الفصلية للربع الأول من عام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم، نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024م، حيث بلغ صافي الربح 246 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بخسائر قدرها 1.73 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من العام الماضي.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه، على هذه النتائج بقوله: " بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين في أداء الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام الحالي، نظرًا لاستمرار التحديات الجيوسياسية واللوجستية، واستمرار ارتفاع مستويات التضخم العالمي والتشدد في عمليات الإقراض، إلا أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح من عملياتها المستمرة بمقدار 633 مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر قدرها 1.48 مليار ريال سعودي مما يعكس مرونة عالية في التكيف مع أحوال السوق والاقتصاد العالمي".

وأضاف الفقيه أن هذه النتائج تحققت بسبب ارتفاع في متوسط أسعار البيع وارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بفضل جهود الشركة المستمرة في تحقيق أفضل قدر من كفاءة التكاليف.

وأكد أن البيئة والصحة والسلامة والأمن هي ركائز أساسية في إستراتيجية أعمال الشركة مع الالتزام بها بشكلٍ تام، موضحًا سعي (سابك) لتحقيق ما هو أبعد من مجرد الالتزام بها، حيث تعمل على تقويتها كقيم أساسية من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية.

وتابع الرئيس التنفيذي: "في إطار منجزات (سابك) خلال العام الحالي، فازت حلول الشركة المبتكرة بخمس جوائز (إديسون 2024) للعام الرابع على التوالي، ما يشكل مصدر فخر لنا، ويدعونا لمزيد من العمل والإنجاز، ويؤكد على سعينا نحو التميز، لنبقى في مقدمة الشركات التي تسهم بإضافة حلول مبتكرة تخدم العالم، وتضيف مزيدًا من القيمة لحياة الناس".

وعلى صعيد النمو والتوسع لأعمال ومنتجات الشركة بدأت الأعمال الهندسية والإنشاءات والتشييد لمجمع سابك فيوجان في الصين والذي سيضيف باقة نوعية من الكيماويات والبوليمرات ويعزز من تواجد الشركة في السوق الصيني.

كما أعلنت الشركة عن تدشين أول فرن تكسير للأوليفينات يعمل بالتسخين الكهربائي في العالم، الذي تم افتتاحه مؤخرًا في هولندا، والذي يُمهد الطريق نحو تحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050م، ويوفر إمكانية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بوحدات التكسير التقليدية، كما أنه يعكس حجم التعاون المشترك مع نظرائها في القطاع، لخدمة أهداف الاستدامة العالمية.

جدير بالذكر أن (سابك) قد أصدرت تقريرها السنوي الموحد لعام 2023م، والذي يعزز جودة الإفصاح من خلال إصدار وثيقة موحدة وشاملة تجمع بين تقرير الحسابات الختامية وتقرير الاستدامة