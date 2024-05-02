نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيارتك الجديدة علينا".. كيفية تمويل السيارات دون كفيل ودون تحويل الراتب داخل المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمويل السيارات من البنك الأهلي التجاري يعد واحدًا من البرامج التمويلية المتوفرة للأفراد من مختلف الجنسيات داخل المملكة العربية السعودية. يتيح هذا البرنامج للعملاء فرصة استئجار السيارة التي يرغبون فيها من البنك، حيث يقوم البنك بشراء السيارة وتأجيرها للعميل لمدة محددة. وعند انتهاء فترة التأجير، يمكن للعميل اختيار شراء السيارة عن طريق دفع دفعة التملك المتفق عليها مع البنك، أو إعادة السيارة للبنك.

التمويل التأجيرى من البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلى التجارى السعودي برنامج التمويل التأجيرى للسيارات بمزايا عديدة تناسب العميل المتقدم بالطلب.

تمويل إسلامى مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة. العميل المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن عند الطلب. أيضًا لا يحتاج العميل المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج التمويل التأجيرى للسيارات من البنك الأهلي التجاري. السعودي والمقيم يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي. العميل المتقدم بالطلب يمكن أن يحصل على موافقة سريعة من أول زيارة. المبالغ المالية التى يوفرها البنك الأهلي التجاري السعودي من خلال هذا البرنامج التمويلي يمكن أن تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال سعودي. يمكن أيضًا أن يقوم العميل المتقدم بالطلب بسداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية تصل مدتها حتي 5 سنوات وذلك بما يتلاءم مع راتبه الشهري. يوفر البنك الأهلي التجاري السعودي من خلال هذا البرنامج التمويلي تأمين شامل طوال مدة عقد التأجير. العميل السعودي يمكنه الإستفادة من هذا البرنامج التمويلي في تمويل حتى 5 سيارات. العميل المقيم يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي في تمويل حتى 3 سيارات كحد أقصى.

خطوات الإستفادة من التمويل التأجيرى للسيارات من البنك الأهلي التجاري

في البداية يقوم العميل المتقدم بالطلب بتحديد السيارة التي يرغب بها والحصول على عرض السعر من مندوب المبيعات والذي يوضح أيضًا مواصفات السيارة.