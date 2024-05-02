نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احصل على تمويل فوري دون الحاجة إلى موافقة جهة عملك أو تحويل راتبك الشهري. يُعتبر هذا البرنامج التمويلي واحدًا من أهم الخيارات الميسرة التي تقدمها شركة إمكان للتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية.

يمكن للعميل المهتم بالحصول على التمويل الحصول عليه بشروط ميسرة وملائمة وضعتها الشركة لضمان تلبية احتياجات جميع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة خيارات سداد متعددة تتناسب مع دخل العميل الشهري، مما يزيد من مرونة عملية السداد.

تمويل إمكان الميسر للأفراد

التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان للتمويل للأفراد يمكن الإستفادة منه والتقدم بالطلب من خلال تطبيق شركة إمكان علي الهاتف وذلك عن طريق تعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة، كما يمكن أن يستفيد العميل المتقدم بالطلب بالعديد من المزايا التى توفرها شركة إمكان من خلال هذا البرنامج التمويلي.

تمويل شركة إمكان للأفراد مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. العميل المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى تحويل راتبه الشهري عند التقدم بالطلب. أيضًا لا يحتاج العميل المتقدم بالطلب إلى وجود كفيل أو ضامن للحصول على كل ما يحتاج إليه من مبالغ مالية. تمويل شركة إمكان للأفراد متوفر بهامش ربح منافس. لا يحتاج العميل المتقدم بالطلب إلي أن يكون يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية ظ 2000 ريال سعودي هو أقل مبلغ للتمويل الشخصي الذي توفره شركة إمكان للتمويل من خلال هذا البرنامج التمويلي. 25 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى للمبالغ المالية التى يمكن أن يحصل عليها العميل المتقدم بالطلب. يمكن أن يقوم العميل المتقدم بالطلب بسداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية تناسب وتلائم راتبه وعلي مدة تصل إلى 24 شهر.

الشروط والأحكام الأساسية لتمويل شركة إمكان

حددت شركة إمكان للتمويل بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي.