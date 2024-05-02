نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية آخر إجازة مطولة للعام الدراسي الحالي 1445-2024 بالتعليم السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 02 مايو 2024م (23 شوال 1445هـ)، سيدخل الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية في إجازة نهاية أسبوع مطولة حتى يوم السبت الموافق له. وتعد هذه الإجازة هي الأخيرة خلال العام الدراسي الحالي.

من المقرر أنت يعود الطلاب رسميًا لمقاعد الدراسة ابتداءً من يوم الأحد السادس والعشرين من شهر شوال 1445هـ (5 مايو 2024م) للتحضير لبدء الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الثالث.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1445-2024

مع بداية الدراسة في المملكة العربية السعودية نشرت وزارة التعليم البرنامج الكامل للتقويم الدراسي الجديد والذي اشتمل على ثلاثة فصول دراسية، كما تم تحديد موعد الإختبارات النهائية وكذلك الإجازات الرسمية والمطولة، إذ من المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي من يوم الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 هـ الموافق لـ 11 يونيو 2024 على ان تستمر حتى يوم السبت 13 صفر 1446هـ الموافق للسابع عشرة من شهر أغسطس 2024م.

مواعيد مهمة للفصل الدراسي الثالث في السعودية

نشرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية المواعيد الرسمية للإمتحانات وكذلك الإجازات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث في كافة مناطق ومدن المملكة، وفيما يلي بعض التواريخ المهمة:

يوم الخميس الثالث والعشرون من شهر شوال 1445 الموافق للثاني من شهر مايو 2024 آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث.

1 ذو القعدة 1445 الموافق لـ التاسع من شهر مايو 2024 بداية الاختبار التحصيلي.

الثامن من شهر ذو القعدة الموافق لـ 17 مايو 2024 إعلان نتائج حركة النقل الداخلي.

20 ذو القعدة 1445 الموافق لـ 28 مايو 2024 بداية الاختبارات العملية والشفهية.

27 ذو القعدة 1445 الموافق لـ 4 يونيو 2024 بداية الاختبارات النهائية.

4 ذو الحجة 1445 الموافق لـ 11 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثالث.