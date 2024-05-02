نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات نافس 2024 الجداول الزمنية والصفوف المشاركة ومواد الاختبارات داخل المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيئة تقويم التعليم والتدريب تنظم اختبارات "نافس" للعام الثالث على التوالي، وذلك لتقييم الأداء التعليمي للطلاب والمدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة. يشارك في هذه الاختبارات أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة، خلال الفترة من 12 إلى 27 مايو الجاري. تهدف هذه الاختبارات إلى قياس جودة مخرجات التعليم، ورفع مستوى التحصيل للطلاب، وتحديد نقاط القوة والضعف في المنظومة التعليمية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

اختبارات "نافس" تأتي استنادًا إلى تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، الذي يتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".

أهداف اختبارات نافس

قياس الأداء التعليمي: تهدف الاختبارات إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب في المواد الأساسية مثل القراءة والرياضيات والعلوم.

تحسين جودة التعليم: من خلال قياس الأداء، يمكن تحديد أوجه القصور في العملية التعليمية وتطويرها بشكل مستمر، لضمان حصول الطلاب على تعليم ذي جودة عالية.

تقييم أداء المدارس: تساعد اختبارات نافس على تقييم أداء المدارس، وتحديد أوجه التميز والاحتياجات، لتمكينها من تحسين أدائها بشكل واضح وفعال.

دعم برنامج تنمية القدرات البشرية: تساهم نتائج الاختبارات في قياس مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتحديد مدى فاعليته في تحقيق أهدافه.

ما الصفوف المشاركة ومواد الاختبارات؟

يشارك في اختبارات نافس 2024 جميع طلاب الصفوف المستهدفة في جميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية بالمملكة والصفوف هي:

جميع فصول الصف الثالث الابتدائي في عينة من المدارس.

جميع فصول الصف السادس الابتدائي في جميع المدارس الابتدائية.

جميع فصول الصف الثالث المتوسط في جميع المدارس المتوسطة.

