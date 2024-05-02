انت الأن تتابع خبر عاجل 1000 ريال مكرمة ملكية للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسأل الكثير من المواطنين من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي حول حقيقة صرف المكرمة الملكية، التي وجه لها الديوان الملكي في السابق وذلك قبل الاعياد، وقد تم صرف مكرمة ملكية في رمضان 1445 بمناسبة الشهر الكريم، فهل يتم صرف مكرمة أخرى بمناسبة عيد الأضحى؟

حقيقة صرف المكرمة الملكية بمناسبة عيد الأضحى

انتشر خبر على وسائل التواصل الاجتماعي يفيد بصرف مكرمة ملكية في السعودية بمناسبة عيد الأضحى، مما جذب انتباه الكثير من المواطنين، ولكن حتى الآن لم يصدر من أي قرار رسمي يفيد بصرف المكرمة الملكية، ويجب في هذه الحالات التأكد من صحة الخبر من مواقع رسمية.

المستفيدين من المكرمة الملكية

بالنسبة إلى الفئة المستفيدة من المكرمة فهم كالتالي:

يحصل عليه كبار السن ممن يعانون من الفقر والمرض، بالإضافة إلى الاحتياج إلى المساعدة لتحسين مستوى معيشتهم.

بالإضافة إلى الأيتام الذين يحتاجون إلى الدعم المادي والنفسي والأسر من محدودة الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى المواطنون العاطلين عن العمل

شروط الحصول على المكرمة الملكية

أما عن شروط الحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي فهي كالتالي:

لابد أن يكون المتقدمين يمتلكون الجنسية السعودية ومقيمين كذلك في الدولة، بالإضافة إلى المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي المطور.

ألا يزيد دخلهم عن 3000 ريال، مع عدم امتلاك المتقدم أي من العقارات التي تكون ذات قيمة عالية.

ألا يكون المتقدمين في أي من الدوائر التي تتبع الحكومة.

خطوات التقديم على المكرمة الملكية

أما عن خطوات التقديم على المكرمة فهي كالتالي:

عليكم الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

بعدها عليك الضغط على ابدأ ثم يتم رقم السجل المدني مع رقم الضمان الاجتماعي المطور وبعدها يتم الضغط على الشرف الملكي.

يتم وضع كل البيانات المطلوبة وبعدها يتم الموافقة على الشروط مع الضغط على تقديم.

هل يوجد مكرمه ملكيه في عيد الاضحى؟

أعلنت وزارة الموارد عن صرف مكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

كم نصيب الفرد التابع من الضمان الاجتماعي؟

نصيب الفرد 2140 ريال فقط في أسرة خمس أفراد.

متى يبدأ وينتهي عيد الاضحى؟