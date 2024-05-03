نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مشاعل الشميمري قائدة مركز الفضاء السعودي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة بحثًا عن مشاعل الشميمري قائدة مركز الفضاء السعودي، وذلك بعد صدور قرار بتعيينها مديرًا عامًا لمركز مستقبل الفضاء الجديد بالمملكة العربية السعودية والتي تستضيفه وكالة الفضاء السعودية.

عربت الشميمري عن مدى حماسها بدورها الجديد كمدير عام لمركز مستقبل الفضاء الجديد، سنتعرف على من هي مشاعل الشميمري السيرة الذاتية.

من هي مشاعل الشميمري قائدة مركز الفضاء السعودي؟

من هي مشاعل الشميمري ويكيبيديا؟ سؤال يطرحه العديد من الأشخاص بعد تداول خبر تولي مشاعل الشميمري منصب مدير عام لمركز مستقبل الفضاء السعودي، تعد مشاعل الشميمري مهندسة سعودية الجنسية وهي تعمل في مجال هندسة الطائرات والصواريخ والمركبات الفضائية.

ولدت مشاعل في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984 أي أنها تبلغ من العمر 39 عاما، وقد أسست شركتها الخاصة، التحقت بوكالة ناسا الأمريكية، وتشغل الآن منصب الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية منذ عام 2022، وهي بذلك تعد أول سعودية تحظى بهذا المنصب، وأول مهندسة مركبات فضائية وصواريخ في الخليج العربي بأكمله.

مشاعل الشميمري السيرة الذاتية

سنعرض لكم في الجدول التالي أبرز المعلومات عن مشاعل الشميمري السعودية:

الاسم الكامل مشاعل بنت ناصر الشميمري

تاريخ الميلاد 1984

الجنسية سعودية – أمريكية

العمر 40-39 عام

المؤهل العلمي ماجستير في هندسة الطيران – بكالوريوس في هندسة طيران – بكالوريوس في الرياضيات التطبيقية

اللغات العربية – الإنجليزية

تعيين مشاعل الشميمري مديرًا عامًا لمركز مستقبل الفضاء في السعودية، والذي يعد أول مركز عالمي متخصص بالتعاون بين وكالة الفضاء السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سيدعم المركز نمو مجالات الفضاء البحثية والابتكارية، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية.

الجوائز التي حصلت عليها مشاعل الشميمري

ضمن الحديث عن من هي مشاعل الشميمري سنستعرض لكم الجوائز التي حصلت عليها من أبرزها:

نالت تكريم الملك سلمان بن عبد العزيز كأول مهندسة صواريخ في الخليج العربي.

صنفت مشاعل كواحدة من أكثر 10 شخصيات نسائية عربية تأثيرًا في العالم.

حصلت على المركز الأول من بين 80 متسابقًا.

حازت على المركز الثالث بين 400 متسابق لصناعة رجل آلي.

تم تصنيفها ضمن 100 سيدة عربية تأثيرًا وفقًا لمجلة Business.com.

صنفت كواحدة من العشرة الأوائل الأكثر تأثيرًا بمجالها في الوطن العربي وذلك وفقًا لموقع construction week online.