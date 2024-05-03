نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدءًا من السبت.. منع المقيمين غير حاملي التصاريح من دخول مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن العام بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 1445/10/25 الموافق 2024/5/4، وذلك بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.