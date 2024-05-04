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أحمد جودة - القاهرة - طريقة استخراج جواز السفر الإليكتروني من منصة أبشر 2024.. مميزات منصة أبشر

تقدم منصة أبشر خدمات مختلفة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك خدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني، وتتضمن خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني على المنصة الآتي:

قم بالدخول إلى منصة “أبشر”.

اختر “خدمات أفراد الأسرة”.

اختر “خدمات”.

اختر “تصاريح السفر لأفراد الأسرة”.

شروط إصدار تصريح السفر



شروط إصدار تصريح السفر تشمل

– يجب أن يكون لعملك العمل السعودي.



– كما يجب أن يكون لديك جواز سفر حديث أو لا ينتهي قبل 6 أشهر.

– يجب أن يكون لديك تصريح من صاحب العمل يسمح لك بالسفر.



بعد اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، ستتمكن من الوصول إلى خدمة تصاريح السفر لأفراد الأسرة وإصدار جواز السفر الإلكتروني على منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل إضافية حول أهداف منصة أبشر



تجربة مستخدم محسنة: تهدف منصة أبشر إلى توفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للأفراد الذين يحصلون على الخدمات الحكومية، وهو يركز على تبسيط العمليات، وتقليل الأعمال الورقية، وتقليل الحاجة إلى الزيارات الفعلية إلى المكاتب الحكومية، كما يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات، مثل طلبات التأشيرة، وتجديد جوازات السفر، والخدمات المتعلقة بالمرور، والمزيد من منازلهم أو أجهزتهم المحمولة.

الكفاءة وتوفير الوقت: تهدف المنصة من خلال رقمنة العمليات وأتمتتها إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ويشمل ذلك تقليل أوقات المعالجة، والقضاء على الخطوات الزائدة عن الحاجة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية صنع القرار، كما أن الهدف هو توفير الوقت والجهد للأفراد عند التعامل مع الجهات الحكومية.

أمن البيانات والخصوصية: تركز منصة أبشر بشدة على الحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات الشخصية للمستخدمين، يتم تنفيذ تدابير قوية لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به وضمان الامتثال للوائح الخصوصية، ومن خلال توفير منصة آمنة عبر الإنترنت، يمكن للأفراد الثقة في الاستفادة من الخدمات الرقمية دون المساس بمعلوماتهم الشخصية.

إمكانية الوصول والشمولية: تسعى المنصة إلى أن تكون شاملة ومتاحة لجميع الأفراد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، يتم بذل الجهود لضمان التزام المنصة بمعايير إمكانية الوصول، مما يجعلها قابلة للاستخدام للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو إعاقات أخرى، ويضمن هذا الالتزام بالشمولية إتاحة الخدمات الحكومية لمجموعة واسعة من الأفراد.

التحسين المستمر والابتكار: تم تصميم أبشر للتطور والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة والتقدم التكنولوجي. يتم جمع تعليقات المستخدمين بشكل نشط وأخذها بعين الاعتبار لتحسينات النظام الأساسي، ومن خلال تبني الابتكار ودمج أحدث التقنيات، تهدف المنصة إلى البقاء في طليعة الخدمات الحكومية الرقمية، وتقديم تجارب محسنة وإدخال ميزات ووظائف جديدة.



أهداف منصة أبشر

بشكل عام، تسعى منصة أبشر إلى تحويل وتحديث طريقة تفاعل الأفراد مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال توفير منصة رقمية مركزية وفعالة وآمنة، تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية وتحسين نوعية الحياة بشكل عام للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

تهدف منصة أبشر إلى تحقيق عدة أهداف، ومن أبرزها

توفير منصة مركزية للخدمات: تعمل منصة أبشر كمركز واحد يضم جميع خدمات وزارة الداخلية، يتيح ذلك للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة الوصول إلى الخدمات المختلفة بسهولة.

التحول الرقمي: تهدف المنصة إلى إلغاء التعاملات اليدوية وتحويلها إلى تعاملات إلكترونية، كما تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين وتسريع الإجراءات.

رفع جودة الحياة: تسعى منصة أبشر لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة من خلال توفير خدمات سريعة ومريحة للوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة.

تحسين الأداء الحكومي: تهدف منصة أبشر إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء من خلال تحسين العمليات وتبسيط الإجراءات.

تعزيز الريادة والابتكار: تسعى منصة أبشر إلى تعزيز جوانب الريادة والابتكار في العمل الحكومي من خلال استخدام أحدث التقنيات وتطبيق الممارسات الحديثة.

تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد: تهدف المنصة إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال توفير خدمات إلكترونية شفافة وآمنة تسهل متابعة العمليات وضمان حسابية المعاملات.