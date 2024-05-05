نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي والوفد المرافق له، بجولة تفقدية يومي السبت والأحد 4 – 5 مايو 2024م لعددٍ من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، حيث اطلع معاليه على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين وتلمس احتياجات المواطنين في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ مشاريعها التنموية في المنطقة، والتي تأتي ضمن إستراتيجية شاملة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتأمين المياه بكميات موثوقة وعالية الجودة، وتوسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجتها، والتخفيف من الأضرار البيئية في المناطق؛ لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

وبدأت جولة معالي الوزير الفضلي يتفقد مشروع زراعة الفطر "مشروع فطر تُقى " بمحافظة القطيف أحد أهم المشاريع التي بدأت في 26 / 09 / 2023م، لإنتاج الفطر الطازج في المملكة بحجم إنتاج يبلغ (365) طنًا سنويًا؛ لتوزيع الفطر في منطقتي الشرقية والرياض، ثم زيارة شركة نخلة للصناعات الغذائية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وهي مصنع متخصص في إنتاج التمور ومشتقاتها وتسعى لتقديم أجود منتجات التمور في السوق المحلي والعالمي وفق معايير الجودة العالمية وسلامة الغذاء وبأسعار تنافسية.

عقب ذلك اطلع معاليه على سير الأعمال بمشروع نظام نقل المياه الخبر – الدمام (حي الجامعة)، أحد أكبر مشاريع الخزن الإستراتيجي بالمنطقة، ويتكون من (5) خزانات بطاقة تخزين إجمالية (710) آلاف م3، حيث وقف معاليه على ما تم إنجازه بالمشروع حيث تم ضخ وإمداد (10) ملايين م3، وتلبية احتياج (300) ألف مستفيد، كما اطلع على أعمال مشروع نظام نقل مياه الجبيل – مدن المنطقة الشرقية (المرحلة الثالثة)، الذي يعد أيضًا أحد أكبر المشاريع التنموية بالمنطقة، لكونه يحتوي على (6) خزانات تتسع لنحو (730) ألف م3، وخط أنابيب تتراوح أقطارها بين (80-100) بوصة، و(10) مضخات بقدرة نقل تصل (900) ألف م3 من المياه؛ لتلبية الاحتياج المائي بمدن (صفوى، رأس تنورة، القطيف، الدمام، الخبر)، كما شهد معاليه تدشين ضخ مشروع تحسين شبكات المياه في مدينة الخبر.

كما شملت جولة معالي الوزير الفضلي زيارة خزان الجامعة بالظهران أحد أهم مكتسبات مشاريع برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة، ويأتي ضمن جهود منظومة "البيئة" المتواصلة؛ لتنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، بالإضافة إلى حضور معاليه فعاليات منتدى الاستثمار البيئي 2024م، تحت شعار "استعادة واستدامة، الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي، وتعريفهم برامج الدعم والتمويل المالي التي تقدمها المملكة للمشروعات البيئية.

وفي ختام جولته، التقى معاليه عددًا من المواطنين والمزارعين والصيادين بالمنطقة؛ لمعرفة احتياجاتهم المائية والزراعية والاستماع إلى مقترحاتهم حول ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة