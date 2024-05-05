نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج جودة الحياة يرعى اتفاقية لتطوير التجارب الثقافية والفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

برعاية برنامج جودة الحياة، وُقّعت اليوم شراكة استثمارية بين شركة هوادي المحدودة وشركة الإبداع الصوتي للترفيه (فوكالي) تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والتجارب المقدمة في المجالات الثقافية والترفيهية والموسيقية والتوسع في إنشاء المسارح الثقافية ودعم المواهب المحلية في مختلف مناطق المملكة.

وجاء توقيع الشراكة الاستثمارية في مقر برنامج جودة الحياة، بحضور كل من الرئيس التنفيذي للبرنامج خالد بن عبدالله البكر، والرئيس التنفيذي لمجموعة هوادي عبدالهادي القحطاني، والشريك المؤسس لمنصة فوكالي أحمد مقرم.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة "تجسد رعايتنا لهذه الشراكة التزامنا بتطوير مختلف مجالات جودة الحياة مساهمة البرنامج في خلق فرص استثمارية جديدة والعمل على تمكين القطاع الخاص وزيادة جاذبية الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الثقافي والفني وتشجيع القطاع الخاص على إقامة الفعاليات الثقافية بما يسهم في نمو القطاع الثقافي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل".

وتتضمن الشراكة تأسيس مسرح فوكالي في منطقة ميادين بالدرعية لتقديم تجارب موسيقية وفنون أدائية متنوعة خلال فترة الصيف بالرياض، كما سيتم التوسع في الفعاليات الموسيقية لتشمل المنطقة الشرقية وجدة، مع التخطيط لمزيدٍ من التوسع بناءً على الدراسات المستقبلية. إلى جانب ذلك تتيح الشراكة فرصًا جاذبة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في إقامة فعاليات ومناسبات وعروض أدائية متنوعة أو إدارة مشاريع موسيقية متخصصة، كما ستستحوذ شركة هوادي بموجب الاتفاقية على حصة 30 % من شركة فوكالي خلال عام 2024م.