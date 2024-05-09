الأمير خالد بن سعود يطلق شارة البدء لـ«رالي تبوك تويوتا 2024»

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق نائب أمير المنطقة الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز اليوم شارة البدء لسباق «رالي تبوك تويوتا 2024»، ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات، وذلك تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وحضر السباق الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ومشاركة أكثر من 90 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و18 دراجة نارية، و8 دراجات نارية رباعية العجلات (كواد)، وذلك بمقر مدينة الملك خالد الرياضية.

وألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة رحب في مستهلها بنائب أمير منطقة تبوك، وبالسائقين الدوليين والمحليين والفرق المشاركة في هذا الرالي قائلًا: «نلتقي مجددًا في حدث رياضي رفيع المستوى، يجمع الأبطال من كل أنحاء المملكة، والمنطقة والعالم، فقطاع رياضة المحركات السعودي شهد نموًا باهرًا في السنوات القليلة الماضية، بفضل التوجيهات الحكيمة، والدعم السخي من قيادتنا الرشيدة، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقدم الشكر والامتنان للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه، على ماحظي به السباق من دعم ومساندة لإنجاح هذا الرالي وتميزه.

بعد ذلك أعلن الأمير عن انطلاقة رالي تبوك تويوتا الدولي 2024، في نسخته الثانية، واستعرضت أمام نائب أمير منطقة تبوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية سيارات السباق المشاركة على ساحة المدينة الرياضية.