نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات غزة ورفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض اليوم الخميس، رئيس وزراء فلسطين وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات في فلسطين، لا سيما التطورات في قطاع غزة ومدينة رفح، إضافة إلى أولويات الحكومة الفلسطينية وبرنامج عملها.

وحضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومدير إدارة المشرق العربي محمد الحربي.