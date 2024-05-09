نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: الأول من يونيو القادم يشهد دخول فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأول من شهر يونيو القادم يشهد بداية دخول فصل الصيف؛ وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى؛ مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.

وأفاد المتحدث باسم المركز حسين بن محمد القحطاني بأن المؤشرات الأولية تشير إلى أجواء شديدة الحرارة، لافتا النظر إلى ترقب صدور التقرير التفصيلي للملامح المناخية لفصل الصيف قريبًا.