انت الأن تتابع خبر شركة سعودية عملاقة تسحب استثمارات بمليارات الريالات من الصين لهذا السبب الصادم !...,ومديرها يكشف عن ضغوط كارثية من هذه الدولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت شركة ”علات“ السعودية، وهي شركة سعودية متخصصة في أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

، إنها ستسحب استثماراتها من الصين من الصين إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك

. وقد طُلب من الشركة التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار أمريكي، أن تبقي سلاسل التصنيع والتوريد منفصلة بين المكونات الصينية والأمريكية

. وتسعى الولايات المتحدة إلى إقامة شراكات موثوقة وآمنة في الولايات المتحدة، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى إنشاء مراكز بيانات وشركات ذكاء اصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات.