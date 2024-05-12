نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد واقعة التسمم الجماعي..خطورة الكاتشب والمايونيز على صحة الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، المستهلكين بالتخلص من مايونيز BON TUM إن كان لديهم أي عبوات منه بعد ثبوت علاقته بالتسمم الغذائي الذي وقع في مدينة الرياض قبل عدة أيام.

مايونيز BON TUM

ويتم إنتاج مايونيز BON TUM عبر مصنع الأغذية المثالية للمنتجات الغذائية، الذي تم إيقاف العمل به وسحب جميع منتجات المايونيز من الماركة المشار إليها من كافة التشغيلات وكافة تواريخ الصلاحية.

أوضح الدكتور محمد الأحمدي، مختص في فسيولوجيا الجهد البدني، خطورة بعض الأطعمة المحفوظة مثل الكاتشب والمايونيز على صحة الأطفال؛ نظرًا لما تحتويه من مواد حافظة ونسب عالية من المواد الضارة بالجسم.

خطورة المايونيز على الصحة:

وقال الأحمدي في لقاءٍ له مع برنامج “من السعودية” على شاشة “قناة السعودية”: إن الكاتشب يحتوي على نسب عالية من المواد التي تشكّل خطرًا على صحة الأطفال، ومنها: “مواد حافظة، ومنكهات، ومحسنات، وألوان صناعية، وخل، وملح”، فضلًا عن أن 25% من مكوناته عبارة عن سكر.

المايونيز كارثي:

ووصف الأحمدي المايونيز بـ”الكارثي”؛ وذلك لاحتواء 75% من مكوناته على دهون، وهو الأمر الذي يؤثّر على الصحة البدنية للأطفال ويجعلهم أكثر عرضة للسمنة وزيادة الوزن؛ نظرًا لأن معظم محلات الوجبات الجاهزة تقدّم المزيد منه مع كل وجبة.

كما روى الأحمدي خلال اللقاء تجربة لأحد أصدقائه مع ابنته في مطعم للشاورما بلندن، حيث أفاد بأن المطعم رفض تقديم المزيد من المايونيز مع وجبة الطفلة؛ وذلك لالتزامه بعدد معين من السعرات الحرارية لكل وجبة يتم تقديمها للأطفال بالمطعم.