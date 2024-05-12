نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 644 مليون ريال قيمة صادرات التمور السعودية في الربع الأول من 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 لتصل إلى 644 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023، التي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.

وشملت صادرات السعودية من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات السعودية من التمور في العديد من الدول 100% ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا).

وارتفعت قيمة صادرات السعودية من التمور إلى المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات السعودية من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.

وتأتي هذه الارتفاعات من الصادرات نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع النخيل والتمور، حيث يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتكون تمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالميًا، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.