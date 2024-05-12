نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تحصل على شهادة "الآيزو" في إدارة المخاطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت وزارة المالية على شهادة ISO 31000 العالمية؛ لتميزها في إدارة المخاطر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في هذا المجال.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الوزارة في تطبيق أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز القدرة على تحليل وتقييم المخاطر المالية والتشغيلية والإستراتيجية والتقنية بشكل فعّال واتخاذ القرارات المناسبة على إثرها؛ ما أسهم في ترسيخ مكانة الوزارة كجهة رائدة في مجال إدارة المخاطر.

يذكر أن شهادة ISO 31000 يتم منحها بواسطة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) للجهات التي تنجح في تطبيق المعايير في الأنظمة والسياسات والإجراءات، وتعزز القدرة على اتخاذ القرارات بشأن استغلال الفرص وإدارة التحديات بشكل استباقي، ما يسهم في توفير إطار عمل شامل يساعد الجهات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.