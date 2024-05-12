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أحمد جودة - القاهرة - شروط الحصول على الجنسية السعودية وخطوات التسجيل بالتفاصيل من خلال منصة أبشر 2024

بعد الإعلان عن الموافقة الملكية السعودية الأخيرة، التي تتيح منح الجنسية للأشخاص ذوي الكفاءات العالية، أصبح هناك اهتمام متزايد بمعرفة الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم. فيما يلي، نقدم المعلومات المتعلقة بالحصول على الجنسية السعودية:

الشروط والخطوات للتقديم للجنسية السعودية



- زيارة الموقع الإلكتروني "أبشر".

- اختيار "أبشر للأفراد" وإنشاء حساب بإدخال البيانات الشخصية.

- الدخول إلى قسم "خدماتي" واختيار "حجز موعد".

- تقديم طلب الجنسية مع رفع المستندات اللازمة مثل شهادة الميلاد، جواز السفر، الهوية الوطنية، وغيرها.

- تحديد موعد لتقديم الطلب وإدخال البيانات المطلوبة.

- إرسال الطلب وانتظار الرد بعد المراجعة.

معلومات إضافية



- يجب على المتقدمين استيفاء معايير الأهلية مثل السمعة الطيبة والاستقرار المالي.

- يُفضل الأفراد ذوو المهارات الخاصة في مجالات معينة حسب الحاجة في المملكة.

- يتم تقديم الطلبات مع الوثائق المطلوبة وتخضع لمراجعة دقيقة لتقييم مدى ملاءمة المتقدم للجنسية.

معلومات إضافية للحصول على الجنسية السعودية



وإليكم بعض المعلومات الإضافية بخصوص عملية الحصول على الجنسية العربية السعودية:

معايير الأهلية: بالإضافة إلى الشروط المذكورة سابقًا، هناك معايير أهلية معينة يجب على الأفراد استيفائها حتى يتم أخذهم في الاعتبار للحصول على الجنسية العربية السعودية، وقد تشمل هذه المعايير التمتع بسمعة طيبة، والاستقرار المالي، والسجل الجنائي النظيف، وإظهار الالتزام بقيم وقوانين المملكة.

المهن المتخصصة: أتاح الأمر الملكي الأخير الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، الفرصة لمنح الجنسية للأفراد ذوي المواهب والخبرات الاستثنائية في مجالات محددة مطلوبة في المملكة، يتم تحديد المهن والصناعات المحددة المستهدفة للحصول على الجنسية من قبل السلطات السعودية.

عملية التقديم

تتضمن عملية التقديم عادةً تقديم المستندات المطلوبة واستكمال النماذج اللازمة، قد تشمل الوثائق شهادة الميلاد، وجواز سفر ساري المفعول، وبطاقة الهوية الوطنية، وعقد الزواج (إن وجد)، وشهادة الطلاق (إن وجدت)، وشهادة حسن السيرة والسلوك، كما أنه من الضروري التأكد من إعداد جميع المستندات بدقة وتلبية المتطلبات المحددة.

المراجعة والقرار: بمجرد تقديم الطلب، يخضع لعملية المراجعة من قبل الجهات المختصة، تتضمن هذه العملية تقييم مؤهلات مقدم الطلب وخلفيته ومدى ملاءمته للجنسية العربية السعودية.