أحمد جودة - القاهرة - خطوات التسجيل في موسم الحج عبر منصة أجير 1445

في إطار استعدادات موسم الحج، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة "أجير الحجاج"، وهي خدمة إلكترونية تهدف إلى تنظيم عملية إصدار تصاريح الحج للعاملين الموسميين. دعت الوزارة السعوديين والمقيمين الراغبين في العمل خلال موسم الحج إلى تقديم سيرهم الذاتية من خلال منصة "باب أجير"، التي تعمل كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال. وحذرت الوزارة من أن أي مخالفات ستواجه بعقوبات صارمة. فيما يلي، نستعرض خطوات التسجيل لموسم الحج عبر خدمة "أجير" لعام 1445 هـ.

خطوات التسجيل لموسم الحج عبر منصة "أجير" لعام 1445 هـ



- موسم الحج هو من أبرز المواسم الدينية التي يشهدها العالم، حيث يجتمع الملايين من المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

- تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرات لضمان سير الحج بأمان ونظام من خلال خدمات إلكترونية مخصصة للحجاج.

- للتسجيل في منصة "أجير" للحج، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ "أجير".

2. اختيار نوع الحساب المراد إنشاؤه.

3. تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.

4. الضغط على خيار "إصدار إشعار جديد" واختيار خدمات وزارة الحج والعمرة.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

6. التحقق من صحة البيانات والموافقة على الشروط المطروحة.

7. بعد مراجعة الطلب، سيتم إصدار تصريح العمل المؤقت الذي يجب طباعته لاستخدامه عند التقديم للعمل.

الخدمات التي تقدمها منصة "أجير" لضيوف الرحمن



- تهدف منصة "أجير" إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتوفير تصاريح عمل مؤقتة خلال موسم الحج.

- تساهم في توظيف السعوديين والمقيمين، مما يعزز كفاءة القوى العاملة ويقلل الاعتماد على العمالة الخارجية.

- تلبي "أجير الحج" احتياجات أصحاب الأعمال بتوفير العمالة اللازمة وتساعد في القضاء على البطالة بين الأفراد.