نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يطلع على سير العملية التعليمية في منطقة الحدود الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم، على سير العملية التعليمية في منطقة الحدود الشمالية، حيث التقى برئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد الرميح ووكلاء الجامعة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة عرعر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تعنى بالشأن الجامعي، مطّلعًا معاليه على معرض يضم أبرز المشاريع التي تنفذها الجامعة، وأهم الدراسات البحثية العلمية التي أصدرتها الجامعة.

كما تفقد وزير التعليم عددًا من المدارس بمنطقة الحدود الشمالية، شملت مدرسة الـ31 الابتدائية بعرعر، ومدرسة التميز العلمي للبنات بعرعر.

وناقش معاليه، مع مدير إدارة التعليم بالمنطقة عثمان العثمان، ومسؤولي التعليم، عددًا من الموضوعات التعليمية ذات العلاقة.

بعد ذلك ناقش وزير التعليم مع عدد من مديري ومديرات المدارس، الموضوعات المتعلقة بالتعليم والميدان التربوي وأهم مستجدات التعليم.