نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 شروط للحصول على ترخيص العلاقات العامة من هيئة تنظيم الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الإعلام عبر «X» اليوم الأحد، عن تقديم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ترخيصًا لنشاط العلاقات العامة لتقديم خدمات تنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والإشراف عليها.

ويتطلب الحصول على ترخيص نشاط العلاقات العامة أن يحمل المتقدم مؤهلًا دراسيًا لا يقل عن المرحلة الابتدائية.

وعلى المتقدم إثبات ممارسة النشاط، وأن يكون مالك المؤسسة «المؤسسات»، أو مديرا للشركة «الشركات»، وأن يكون النشاط الإعلامي مضافًا في السجل التجاري.