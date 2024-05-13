أحمد جودة - القاهرة - خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1445

تعتبر تأشيرة الخروج والعودة أمرًا حيويًا بالنسبة للمقيمين في البلدان التي تفرض قوانين الإقامة، حيث تسمح هذه التأشيرة لحاملي الإقامة بمغادرة البلاد مؤقتًا والعودة مرة أخرى بعد ذلك. يُعتبر رقم الإقامة من البيانات الأساسية المطلوبة لتسهيل هذه العملية، لذا يجب على المقيمين التعرف على الخطوات والمتطلبات اللازمة للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة باستخدام هذا الرقم، بهدف تجنب أي مشكلات قانونية أو تأخير في السفر والعودة.



خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة



هذه الخطوات سهلة ومفيدة للوافدين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة فمن أهم هذه الخطوات:



يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد خانة خدمات الجوازات.

اختر حالة تأشيرة الخروج والعودة.

اضغط على تسجيل الدخول للمنصة.

انتقل إلى خدمة المكفولين.

اضغط على خانة الاستعلامات.

اضغط على تأشيرة الخروج والعودة.

ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.



طباعة تأشيرة الخروج والعودة



يمكنك الان من خلال اتباع مجموعة من الخطوات مساعدة المقيمين في طباعة تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مقيم.

ثم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرئي.

اختر خدمة إدارة المقيمين.

اضغط على البحث عن مقيم.

أدخل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر.

اضغط على زر البحث.

ستظهر لك كل تفاصيل التأشيرة.

اضغط على زر الطباعة طباعة التأشيرة.