انت الأن تتابع خبر الطائف تغرق.. والدفاع المدني يعلن حالة الطوارىء وتحذير هام لجميع المواطنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة أعلى معدلات هطول الأمطار على مستوى المملكة بمقدار 19.6 ملم في مطار الطائف، وذلك ضمن ثماني مناطق شهدت أمطارًا متفرقة عبر المملكة. وبحسب تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، فقد تم تسجيل 17.8 ملم في الطائف نفسها، 13.8 ملم في الشفا بالطائف، و4.8 ملم في متنزه سيسد بالطائف.

خلال الفترة من صباح يوم السبت 11 مايو إلى صباح الأحد 12 مايو 2024، رصدت 23 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي هطول أمطار في عدة مناطق تشمل الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، والباحة.

في منطقة عسير، تم تسجيل 14.0 ملم في محايل، و10.0 ملم في تيهان وباحة ربيعة، و8.2 ملم في السودة بأبها، بينما سجلت منطقة المدينة المنورة 10.6 ملم في الضميرية، و7.4 ملم في المدينة المنورة، و1.6 ملم في الصويدرة.

كما أظهر التقرير تسجيل هطول أمطار بمقادير متفاوتة في مناطق أخرى مثل الباحة، حائل، والقصيم، بالإضافة إلى منطقة الرياض والشرقية حيث تم تسجيل كميات قليلة. تأتي هذه البيانات ضمن جهود الوزارة لرصد الأحوال المناخية وتقديم تقارير دقيقة حول أنماط هطول الأمطار في السعودية.