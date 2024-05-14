نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج تصريح دخول لمكة المكرمة لغير السعوديين لموسم الحج 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم الحج 1445، أعلنت الحكومة السعودية عن بدء تطبيق قرار منع الدخول إلى مكة المكرمة لغير المصرح لهم، في إطار الإجراءات الاحترازية الضرورية.

لذا، يتوجب على غير السعوديين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة الحصول على تصريح خاص، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي وضعتها الحكومة.

كيفية استخراج تصريح دخول لمكة المكرمة لغير السعوديين

يمكن للمقيمين والمواطنين الراغبين في استخراج تصريح دخول لمكة المكرمة اتباع الخطوات التالية عبر منصة أبشر الإلكترونية:

1. زيارة منصة أبشر الإلكترونية.

2. التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

3. اختيار أيقونة خدمات الأفراد.

4. تحديد خدمات أفراد الأسرة.

5. الضغط على تصريح دخول لمدينة مكة المكرمة.

6. النقر على إنشاء طلب التصريح.

معالجة الطلب والإشعار

بعد تقديم الطلب، تتم معالجته في وقت قصير، ويتم إشعار المتقدم عبر حسابه على منصة أبشر. ومن أبرز الأشخاص المسموح لهم بدخول مكة خلال موسم الحج هم:

- حاملو تأشيرة الزيارة.

- حاملو الإقامة المميزة.

- المستثمرون.

شروط استخراج تصريح دخول مكة المكرمة 1445

حددت وزارة الداخلية السعودية عدة شروط وضوابط لاستخراج تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج، وهي:

1. تقديم طلب تصريح الدخول خلال موسم الحج فقط.

2. أن يكون الشخص المتقدم متواجدًا في المملكة العربية السعودية.

3. امتلاك إقامة سارية أو بطاقة هوية صالحة.

4. إرسال رسالة تأكيد إلى حساب المتقدم بعد الانتهاء من تقديم الطلب.

يعد الحصول على تصريح دخول لمكة المكرمة خطوة هامة لضمان تنظيم دخول المدينة خلال موسم الحج، مما يساهم في الحفاظ على النظام والأمن الصحي لجميع الحجاج والمقيمين.