نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يممكن إعادة اختبار القدرات.. عناية المستفيدين تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال هذا الوقت من العام الدراسي، يُنظّم العديد من الاختبارات الهامة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك طلاب الثانوية العامة. يواجه الطلاب في هذه الفترة تحديات عدة ويبحثون عن حلول لها. وفي محاولة لتقديم الدعم والتوجيه للطلاب، تقوم صفحة "عناية المستفيدين" على منصة إكس بتوفير إجابات لأهم الاستفسارات التي يواجهها الطلاب.

أحد الاستفسارات الشائعة هو حول إمكانية إعادة التسجيل في اختبار القدرات في حال فوت الفرصة. وتوضح "عناية المستفيدين" أنه يجب على الطالب تسجيل حالة الغياب في حسابه، ثم بدء عملية التسجيل مرة أخرى حسب توافر المقاعد.

بالنسبة لمواعيد اختبار "ستيب" في الرياض، يمكن للطلاب معرفة المواعيد المتاحة عبر محاولة التسجيل مرة أخرى، مع العلم بأن هذه الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام، ويتم التسجيل حسب المقاعد الشاغرة.

أما بالنسبة للاختبارات التي تنافس الوطنية، فهي أدوات قياسية تم تصميمها من قبل الهيئة وتعتمد على أطر مرجعية في القراءة والرياضيات والعلوم.

بخصوص تأجيل موعد اختبار القدرة المعرفية، يؤكد "عناية المستفيدين" أن الفرصة لا تضيع ويمكن للطالب تأجيل الاختبار لموعد آخر حسب التوافر.

أخيرًا، في حالة عدم تأكيد موعد اختبار التحصيلي بعد دفع رسوم التسجيل، يُنصح الطلاب بالتوجه إلى مقر الاختبار قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. في حالة عدم قدرتهم على دخول الاختبار، سيتم إعادة المبلغ المدفوع إلى حسابهم.