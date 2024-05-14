نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة جدة تضبط 30 طنًا من التبغ بمنطقة الخمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت أمانة محافظة جدة 30 طنًا من منتجات التبغ باستخدام مواد منتهية الصلاحية، بمستودع جنوب المحافظة جرى استغلاله لتصنيع منتجات "التبغ" بطرق مخالفة، وذلك في حملة استباقية مكونة من الأمانة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والضبط الميداني.

واستهدفت الحملة أحد المستودعات بمنطقة "الخمرة" حيث ضبطت الفرق الميدانية داخل المستودع أعمال خلط وعمل منتجات "التبع" المتنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية ومواد البناء، بالإضافة لمواد مجهولة المصدر حيث تجري تعبئتها في علب فارغة تمهيدًا لتسويقها وبيعها.

وأشارت أمانة جدة، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية