جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تحتفي بتخريج طالبات كلية الإعلان

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أحمد جودة - القاهرة -

احتفت جامعة الأعمال والتكنولوجيا أمس، بتخريج طالبات كلية الإعلان؛ وإطلاق 25 مشروعًا ابتكاريًا جديدًا، في مجال صناعة الدعاية والتصميم والإعلان، وذلك خلال النسخة السادسة من معرض كلية الإعلان بالجامعة، الذي جرى تدشينه تحت عنوان "إلى الأمام"، بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والخريجين.

وتضمنت فعاليات الاحتفاء، تقديم الأعمال الإبداعية لطلاب وطالبات كلية الإعلان بأقسامها الثلاثة، وإدارة الإعلان، واتصالات الإعلان، والتصميم الابتكاري في الإعلان، ومواهب وإبداعات الخريجين والخريجات.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور وئام تونسي، حرص الجامعة على مواكبة تطورات سوق الإعلان من خلال دعم السوق بخريجاتها من موهوبات ومبدعات في شركات القطاع الخاص، معبرًا عن سعادته بالشراكات المجتمعية مع عدد من الشركات والجهات المختلفة مما يعزز من الارتقاء بالصناعة.

من جهتها حثت عميدة كلية الإعلان الدكتورة هتون قاضي الخريجات على الاطلاع ومواكبة كل جديد في عالم الدعاية والإعلان المتسارع