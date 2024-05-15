نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يتفقد جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في عرعر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي -رحمه الله-، بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

ووجه معاليه - بعد جولته التفقدية على الجامع ومرافقه - بتغيير فرش الجامع وإعادة فرشه بالسجاد الفاخر بمساحة إجمالية بلغت 6200 متر مربع، والتعميد العاجل والفوري لشركة صيانة ونظافة وتشغيل لتتولى صيانة ونظافة وتشغيل الجامع، وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتهيئتها للمصلين