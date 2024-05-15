نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " SEF أرينا".. مقر لبطولات اتحاد الرياضات الإلكترونية ومستقبلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن مقره الجديد SEF أرينا "مستقبل الرياضات الإلكترونية" المنطقة التابعة للاتحاد التي سيقيم فيها جميع بطولاته فيها كالدوري السعودي للرياضات الإلكترونية والدوري السعودي للرياضات الإلكترونية القتالية، وذلك بهدف جعل المملكة مركزًا للعبة، وتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة، ودفع عجلة نمو القطاع.

وسيحتضن SEF" أرينا" مع افتتاحه مجريات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، خلال "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة"، الذي استضافته الرياض في الـ 23 من أكتوبر 2023م، ترسيخًا لمكانة المملكة بصفتها وجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية، وستجمع اللاعبين من أنحاء العالم بجوائز تتجاوز الـ 60 مليون دولار.

وسيضم SEF" أرينا" أحدث التقنيات إلى جانب أنه سيكون بمثابة إثبات للعالم أجمع عن ماهية قدرات مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي، إذ سيشمل مبنى مخصصًا للأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية وهي المنصة التعليمية التابعة للاتحاد التي يقدم من خلالها الدورات والمواد التعليمية التي تجعل من مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي أكثر احترافية، ويُمكن الشغوفين بالمجال في مجال شغفهم، وكذلك سيضم العديد من المحال التجارية والفعاليات الجانبية سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتقديم تجربة استثنائية لجميع زوار "SEF الأرينا".

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان أن SEF أرينا هي بمثابة المظلة التي تظل جميع أفراد مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي وتضم جميع ما يحتاجه اللاعبون والجمهور والمجتمع، وقال: "نسعى من خلال SEF أرينا أن ننقل للعالم أجمع ماهية قدرة المجتمع السعودي ومدى جدية المملكة على أن تكون مركزًا للعبة"

وأضاف: "المملكة في السنوات الأخيرة أصبحت محط أنظار مجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي من خلال استضافة وتنظيم كبرى محافل الرياضات الإلكترونية، كـ "موسم الجيمرز" و"لاعبون بلاحدود" و"بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية" وستكون SEF أرينا استمرارية لمضي المملكة على نفس المسار في قادم السنوات، حيث إن قطاع الرياضات الإلكترونية موعود بمكان يليق بمستوى القطاع