نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليج ومضر يواجهان الصفا والنور لتحديد بطل ممتاز ناشئي اليد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تُختتم غدًا، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2023-2024م، وذلك بإقامة مباراتين ضمن الأدوار النهائية في مرحلة تحديد المراكز من الأول إلى الرابع، التي تُلعب بنظام الدوري من دور واحد.

ويلتقي في المباراة الأولى الخليج مع الصفا عند الساعة 6:00 مساءً، وفي الثانية يلعب مضر مع النور عند الساعة 7:30 مساءً، وتُقام المباراتان على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويتحدد بطل الدوري حسب نتيجة المباراتين.

وقبل جولة الحسم، يتصدر الخليج الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي النور والصفا في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين، ومضر في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وتمتلك 3 أندية فرصة الحصول على لقب النسخة التاسعة والعشرين من البطولة، حيث يدخل الخليج بفرصتي الفوز أو التعادل ليُتوج بطلًا للدوري، وفي حالة فوز الصفا وفوز النور يحصد النور اللقب، وفي حالة فوز الصفا وخسارة أو تعادل النور يظفر الصفا باللقب