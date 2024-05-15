"البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية" يختتم مشاركته في معرض الشرق الأوسط للدواجن

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم البرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية مشاركته في معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة خلال الفترة من 13 - 15 مايو 2024م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار " الهندسة القيمية".

وتأتي مشاركة "البرنامج" للتعريف بأهم مبادرات ومشاريع تطوير قطاع الدواجن بالمملكة، وتسويق المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الدواجن.

يذكر أن قطاع الدواجن في المملكة يعد أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نموًا في المنطقة، نتيجة للدعم الحكومي المتنامي، والذي تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منح القروض والتسهيلات لمشاريع الدواجن، ورفع نسبة الاستثمار في هذا القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص، تحقيقًا لمستهدفات الأمن الغذائي ضمن أهداف رؤية السعودية 2030