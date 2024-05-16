نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيئة الطيران المدني" تعقد ورشة عمل "تحديث اللوائح التنفيذية للطائرات دون طيار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية اليوم، ورشة عمل بعنون (تمكين التطبيقات المتقدمة للطائرات دون طيار) حول تحديثات اللائحة التنفيذية رقم (107) الخاصة بعمليات الطائرات دون طيار، بمشاركة عدد من المختصين بقطاع الطيران المدني، وذلك بمقر الهيئة الرئيس في الرياض.

وتهدف الورشة التي ستسمر في الانعقاد (عن بعد) لضمان الوصول إلى عدد أكبر من المشغلين والمستخدمين، إلى التعريف بالتحديثات الجديدة للائحة وأهم اشتراطاتها وإجراءات استيفاء متطلبات السلامة الواردة بها، بالإضافة إلى توضيح دور المشغلين للطائرات دون طيار في تطبيق معايير السلامة.

وتناولت الورشة عدة محاور شملت، التعريف بتحديثات اللائحة، وتوضيح دور المشغلين والمستفيدين في تطبيق معايير السلامة، التطبيقات المتقدمة لاستخدامات الطائرات دون طيار، إلى جانب مناقشة أساليب استيفاء متطلبات واشتراطات اللائحة.

وستدعم التحديثات الجديدة للائحة، تمكين تشغيل الطائرات دون طيار لمسافات تتجاوز المدى البصري وفي كافة الأوقات، وتمكين تشغيل طائرات دون طيار بأوزان متعددة، واستخدام التطبيقات المتقدمة للطائرات دون دون طيار وبالتالي دعم الجهات المستفيدة بإمكانية استخدامها في تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبة التطورات في هذا المجال، مثل (دعم عمليات الاستغاثة والإنقاذ - الرش والتلقيح الزراعي - وغيرها من التطبيقات المتقدمة).

وتأتي تنظيم مثل هذه الورش في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للطيران المدني لتحديث اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران حسب البرنامج الوطني لسلامة الطيران، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ويعزز من دورها كمُنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحقيقًا لإستراتيجية قطاع الطيران المدني لمواكبة رؤية السعودية 2030م، كما تأتي في إطار جهود الهيئة الاستباقية لاطلاع أصحاب المصلحة (المشغلين والمستفيدين) على كافة التحديثات والمتطلبات قبل إصدارها لضمان الاستعداد المناسب على استيفائها