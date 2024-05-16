نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة الـ32 من دوري أندية الدرجة الأولى.. 6 انتصارات و3 تعادلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت منافسات الجولة الـ32 من دوري أندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، أقيمت فيها 9 مواجهات، انتصرت من خلالها 6 فرق وحضر التعادل في 3 مواجهات، وشهدت حسم القادسية للقب الدوري بعد وصولة للنقطة 67.

في اليوم الأول، كسب فريق القادسية ضيفه النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر وسجل أهداف أصحاب الأرض مباي دياني "هاتريك" وأيمن الخليف فيما سجل للنجمة الان ليما وهيرناني سانتوس ليحسم القادسية لقب الدوري.

وفي المواجهة الثانية كسب الفيصلي ضيفه هجر في المجمعة بهدفين مقابل هدف سجلهما كل من بول ارنولد ويزيد جوشان، فيما أحرز هدف هجر طلال مجرشي، وكسب الخلود ضيفه جدة في الرس بذات النتيجة وأحرز الأهداف رياض البراهيم وآرثر ريزيندي وسجل لجدة رضا بن سايح.

وفي اليوم التالي، كسب العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضيفه الترجي بستة أهداف نظيفة سجلها أولا جون "هدفان" وروميل كيوتو "هاتريك"، وجوبسون سوزا، وتعادل البكيرية مع ضيفه العروبة بنتيجة سلبية، وفي المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الـ32 في يومها الثاني، انتصر الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه الجندل، وسجل أهداف الباطن إسماعيل عمر وعكاشه حمزاوي "هدفان" ويحيى القرني فيما سجل هدف الجندل الوحيد ديمبلي سايديبه.

وخلال مباريات الأربعاء، كسب الصفا ضيفه الجبلين بخمسة أهداف مقابل هدف سجلها محمد السهلاوي "هدفان" وبرهان حكيمي وفابيو تيكسيرا وحامد فلاتة، فيما أحرز هدف الجبلين مامادو ثيام، وتعادل القيصومة وضيفه أحد بنتيجة سلبية، فيما تعادل العين والعدالة بهدف لكل منهما في مباراة جرت على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة حيث سجل للعين علي المياد فيما أدرك التعادل للعدالة كريم يودا