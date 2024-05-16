نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يشدد على أهمية مكافحة الفساد لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس، أهمية بناء أسس قوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان: "بناء أساس لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر" ضمن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي بدأت أعمال اليوم في الرياض.

وأشار خلال الحلقة التي حضرها العديد من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد والسياسة، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد بشكل كبير على الثقة وأن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تسهمان في بناء هذه الثقة وجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية وأمان.

وأوضح أنه من خلال إجراءات فعالة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية، يمكن تعزيز الثقة بين المستثمرين وتحفيزهم على زيادة استثماراتهم مبينًا أن الشفافية ومكافحة الفساد تعتبران عنصرين أساسيين في خلق بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأكد ريتشاد أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز الثقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

كل هذه التوجهات تعكس دور هذا الملتقى في تعزيز التعاون الدولي وتقديم منهجيات فعّالة لتقييم المخاطر ومكافحة الفساد المالي وخلق التزام شامل بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجرائم المالية والفساد والوصول إلى تحقيق أهداف تنمية مستدامة وتعزيز الثقة في النظام المالي والاقتصادي