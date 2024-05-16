أمير منطقة الجوف يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الجوف

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أحمد جودة - القاهرة -

رعى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، حفل تخريجِ الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الجوف، وذلك في الإستاد الرياضي بالمدينة الجامعية في مدينة سكاكا.

وبارك سموه للخريجين والخريجات، مشيدًا بالمنجزات التعليمية والعلمية في المملكة، مثمنًا دعم القيادة الرشيدة للتعليم، ومعبرًا عن سعادته بحضور هذه المناسبة ومشاركة أبنائه الطلاب والطالبات هذه المناسبة السعيدة.

وعند وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي، ثم تلا ذلك مسيرة الخريجين والخريجات أمام سموه، الذي بادلهم التحية والسلام وهنأهم بالتخرج.

بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب: ريان بن عبدالله المفرج، عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم، كل من الطالب محمد بن خالد العيسى، والطالبة سفانة بنت فهد الشمري، عبرا فيها عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على رعايته حفل التخرج، مشيرين إلى أن هذا الحفل ما هو إلا احتفاء بنيل الخريجين شهاداتهم ليدلفوا من بعده إلى أفق أرحب وينافسوا في بناء الوطن وتطويره، رافعين شكرهم لله أولًا ثم للحكومة الرشيدة التي ألهمتهم العلم ودعمتهم في سبيل تحصيله، ثم الشكر لسمو أمير منطقة الجوف على كريم الرعاية وجميل العناية، فقد كان داعمًا للجامعة في كافة مناشطها وفعالياتها، ولكافة منسوبي الجامعة.

ثم قدّم الطالب تركي بن ياسر العلي والطالبة يمنى بنت ياسر الخالدي أوبريتًا بمناسبة حفل التخرج.

بعدها ألقى طلاب الكليات الصحية القسم أمام سموه.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا تضمن منجزات الجامعة في عدد من المجالات.

ثم ألقى رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يلقاه التعليم من عناية كبرى، ودعم غير محدود جعل جامعات المملكة في تقف في مصاف الجامعات العالمية في تصنيفاتها، محققة مراكز متقدمة بين تلك الجامعات، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه بالجامعة، ودعمه المتواصل لها، مثمنًا لسموه تشريف الجامعة، ورعايته حفل تخريج الدفعة الثامنة عشرة لطلاب وطالبات الجامعة، ومشاركة أبنائه وبناته فرحتهم واكتمال سعادتهم يوم تخرجهم، موضحًا في كلمته أعداد خريجي وخريجات الجامعة في دفعتها 18 والذين بلغ عددهم 4390 طالبًا وطالبة لدرجة البكالوريوس، و179 طالبًا وطالبة لدرجة الماجستير.

وفي نهاية كلمته هنأ رئيس الجامعة الطلاب والطالبات وأسرهم وذويهم بمناسبة تخرجهم، سائلًا الله أن يكونوا لبنات في بناء الوطن وتنميته، شاكرًا لمنسوبي الجامعة تعاونهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.

بعد ذلك كرم سموه داعمي الحفل، ثم تَسَلَّمَ سموُّهُ هدية تذكارية من رئيس الجامعة بهذه المناسبة، ثم التقط الصور التذكارية مع الأوائل من خريجي الجامعة