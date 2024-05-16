نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام فعاليات "هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد" لطب نمط الحياة ٢٠٢٤ بحائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس فعاليات "هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد" لطب نمط الحياة ٢٠٢٤، بمنطقة حائل، التي استمرت ثلاثة أيام، بحضور مدير عام صحة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، وعدد من قيادات القطاع الصحي بالمملكة.

واستعرض الحفل الختامي المشاريع التي تقدَّم بها 100 مبدع من شباب وفتياتها منطقة حائل، حيث أعلن عن ثلاث فرق فائزة في فعاليات "هاكاثون الأمير عبدالعزيز بن سعد" لطب نمط الحياة ٢٠٢٤.

وتضمنت الفعاليات على ثلاثة مسارات منها: مسار طبّي لنمط الحياة، ومسار تقنيات طبّية لنمط الحياة، ومسار التقدم الطبي.

وحصل على المركز الأول مشروع Magic Pin البروفيسور عبدالله العثمان، والاستشارية فاطمة العباد وحسناء محمد، فيما حصل على المركز الثاني HPV_Xgenome الدكتور برهان فاخرجي، والدكتور محمد مزعل الذياب، والدكتور محمد العلمي، وعبدالمنعم جودة، وحامد محمد مسعود، وحسناء محمد الطويهر، كما حصل على المركز الثالث مشروع توافق الدكتور مشاري سعود العازمي، ورايد عايد الفداغي، وفرحان حمود العنزي.

وسيقدم للفائزين الثلاثة الأوائل، برامج تدريبية لدعم تطوير مشاريعهم، بالإضافة إلى تقديم فرص التدريب لأصحاب الأفكار الناجحة الذين لم يتأهلوا للفوز في المسابقة.

يُذكر أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة يقوم بتسخير جميع إمكانياته المادية والبشرية لتقديم مجموعة من المبادرات والمنتجات عالية المستوى تُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتطوير القطاع الصحي وفق إستراتيجية مستقبلية متكاملة وشاملة، إضافة إلى تقديم مُنتجات ومهارات مُتطورة، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات الصحية لأعلى المستويات العالمية