نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي، والبالغ عددهم أكثر من 300 خريج وخريجة في مختلف برامج الدراسات العليا والمتمثلة في البرامج العامة والزمالة والدبلوم والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

‏ ‎وبدأت فقرات الحفل الذي احتضنه مركز الملك سلمان للمؤتمرات، بالسلام الملكي، ثم انطلقت مسيرة الخريجين، بعد ذلك ألقى الخريج الدكتور عبدالرحمن غنيم، كلمة نيابة عن زملائه خريجي برامج الدراسات العليا، أعرب فيها عن شكرهم للقيادة الرشيدة –أيدها الله – على ما تلقاه الكوادر الطبية من دعم مستمر، معبَّرًا عن سعادتهم بتخريج الممارسين والممارسات الصحيين المؤهلين تأهيلًا عاليًا.

‏ ‎إثر ذلك، شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن رحلة تخرج برامج الدراسات العليا ومراحل التدريب الأكاديمي والتخصصات الطبية، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن دبي الحربي، كلمة أوضح فيها أن رعاية سمو أمير المنطقة لحفل التخرج يأتي امتدادًا لما يوليه سموه من دعم واهتمام للقطاع الصحي في سبيل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان وزوار المدينة المنورة، معربًا عن تهانيه للخريجين والخريجات على ما حققوه من إنجازات جعلت منهم مثالًا للجد والاجتهاد.

‏ وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين والخريجات، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة