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رياض - احمد صلاح - مزاد انواء يعلن عن 6 فرص عقارية شرق الرياض لاتعوض

إعلان عن مزاد "أنواء" الهجين في مدينة الرياض

يسر مكان المستثمر أن يعلن عن تنظيم مزاد "أنواء" الهجين، والذي سيقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ. يُعقد المزاد يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، حيث سيكون هناك خيار للمشاركة حضوريًا أو إلكترونيًا.

تفاصيل المزاد:

التاريخ: 19 مايو 2024

الزمان: من الساعة 4:00 عصرًا حتى 7:00 مساءً

المكان الحضوري: قاعة الفريدة، طريق الثمامة، مدينة الرياض

المنصة الإلكترونية: منصة السعودية للمزادات

العقارات المعروضة:

أرض خام في حي الرمال:

المساحة: أكثر من 25,000 متر مربع

الموقع: قريبة من طريق الثمامة وطريق الجنادرية

معرض سيارات في حي الأندلس:

موقع استثماري استثنائي على طريق خريص

فلل سكنية فاخرة:

مواقع: حي اليرموك، حي الحمراء، وحي المونسية

شقة سكنية في حي إشبيلية:

تصميم وتشطيبات راقية

فرص استثمارية واعدة:

المزاد يقدم فرصًا استثمارية قيمة في أهم وأرقى أحياء شرق الرياض، مما يجعله وجهة مميزة للمستثمرين والباحثين عن فرص عقارية نوعية.

للمزيد من المعلومات أو الاستفسار:

الهاتف: 0112333345

الجوال: 0556789090