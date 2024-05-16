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بشرى سارة لجميع المغتربين! لم شمل العائلة أسرع من البرق مع التحديثات الجديدة!

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رياض - احمد صلاح - بشرى سارة لجميع المغتربين! لم شمل العائلة أسرع من البرق مع التحديثات الجديدة!

متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة في المملكة العربية السعودية

  • أعلنت المملكة العربية السعودية عن متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية لم شمل العائلات المقيمة في المملكة. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

الوثائق المطلوبة:

  • جواز سفر ساري المفعول للمقيم
  • تصريح إقامة ساري المفعول للمقيم (يجب أن يكون ساريًا لمدة 90 يومًا على الأقل بعد تاريخ الزيارة)
  • إثبات صلة القرابة بين المقيم والزائر (مثل شهادة ميلاد، شهادة زواج، إلخ)
  • نموذج طلب تأشيرة عائلية مكتمل ومُوقع من قبل المقيم
  • صورة شخصية حديثة للزائر
  • دفع رسوم التأشيرة المطلوبة

خطوات التقديم:

  • قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
  • اختر "طلب تأشيرة عائلية".
  • أكمل نموذج الطلب عبر الإنترنت.
  • قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.
  • ادفع رسوم التأشيرة.
  • أرسل الطلب.

ملاحظات:

  • يمكن معالجة طلبات التأشيرة خلال 15 يومًا عمل.
  • يُنصح بتقديم الطلب قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ السفر المخطط له.
  • يمكن رفض الطلبات إذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات.

مزايا التأشيرة العائلية:

  • تسمح التأشيرة العائلية للزائر بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا.
  • يمكن تجديد التأشيرة لمدة 6 أشهر إضافية.
  • يمكن للزائرين الذين يحملون تأشيرات عائلية الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية متى شاءوا.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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