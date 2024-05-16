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رياض - احمد صلاح - بشرى سارة لجميع المغتربين! لم شمل العائلة أسرع من البرق مع التحديثات الجديدة!
متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة في المملكة العربية السعودية
- أعلنت المملكة العربية السعودية عن متطلبات جديدة لطلبات تأشيرات العائلة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية لم شمل العائلات المقيمة في المملكة. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:
الوثائق المطلوبة:
- جواز سفر ساري المفعول للمقيم
- تصريح إقامة ساري المفعول للمقيم (يجب أن يكون ساريًا لمدة 90 يومًا على الأقل بعد تاريخ الزيارة)
- إثبات صلة القرابة بين المقيم والزائر (مثل شهادة ميلاد، شهادة زواج، إلخ)
- نموذج طلب تأشيرة عائلية مكتمل ومُوقع من قبل المقيم
- صورة شخصية حديثة للزائر
- دفع رسوم التأشيرة المطلوبة
خطوات التقديم:
- قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.
- اختر "طلب تأشيرة عائلية".
- أكمل نموذج الطلب عبر الإنترنت.
- قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.
- ادفع رسوم التأشيرة.
- أرسل الطلب.
ملاحظات:
- يمكن معالجة طلبات التأشيرة خلال 15 يومًا عمل.
- يُنصح بتقديم الطلب قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ السفر المخطط له.
- يمكن رفض الطلبات إذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات.
مزايا التأشيرة العائلية:
- تسمح التأشيرة العائلية للزائر بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 90 يومًا.
- يمكن تجديد التأشيرة لمدة 6 أشهر إضافية.
- يمكن للزائرين الذين يحملون تأشيرات عائلية الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية متى شاءوا.