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رياض - احمد صلاح - وداعا لهموم تجديد الإقامة ومصاريفها الطائلة ! احصل على الجنسية السعودية بهذه الشروط السهلة!...لا تتردد وغير حياتك للأبد!متطلبات جديدة للحصول على الجنسية السعودية

يتناول المقال المتطلبات الجديدة للحصول على الجنسية السعودية، والتي تشمل:

الإقامة الدائمة:

يجب أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في المملكة العربية السعودية.

جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول.

مهنة مطلوبة:

يجب أن يكون لدى المتقدم مهنة مطلوبة من قبل الاقتصاد السعودي.

الإقامة في المملكة:

يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

خطوات التقديم:

تقديم طلب:

يمكن للمتقدمين تقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.

استيفاء المتطلبات:

يجب على المتقدمين استيفاء جميع المتطلبات المذكورة أعلاه.

دفع الرسوم:

يجب على المتقدمين دفع رسوم طلب الحصول على الجنسية السعودية.

مراجعة الطلب:

ستقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلب وإصدار قرار بشأن منحه أو رفضه.

ملاحظات: