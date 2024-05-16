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رياض - احمد صلاح - وداعا لهموم تجديد الإقامة ومصاريفها الطائلة ! احصل على الجنسية السعودية بهذه الشروط السهلة!...لا تتردد وغير حياتك للأبد!متطلبات جديدة للحصول على الجنسية السعودية
- يتناول المقال المتطلبات الجديدة للحصول على الجنسية السعودية، والتي تشمل:
الإقامة الدائمة:
- يجب أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في المملكة العربية السعودية.
- جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول.
مهنة مطلوبة:
- يجب أن يكون لدى المتقدم مهنة مطلوبة من قبل الاقتصاد السعودي.
الإقامة في المملكة:
- يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
خطوات التقديم:
تقديم طلب:
- يمكن للمتقدمين تقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.
استيفاء المتطلبات:
- يجب على المتقدمين استيفاء جميع المتطلبات المذكورة أعلاه.
دفع الرسوم:
- يجب على المتقدمين دفع رسوم طلب الحصول على الجنسية السعودية.
مراجعة الطلب:
- ستقوم وزارة الداخلية بمراجعة الطلب وإصدار قرار بشأن منحه أو رفضه.
ملاحظات:
- قد تختلف المتطلبات المحددة للحصول على الجنسية السعودية حسب جنسية المتقدم.
- قد تفرض وزارة الداخلية متطلبات إضافية على بعض المتقدمين.
- يُنصح بالاطلاع على موقع وزارة الداخلية للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الحصول على الجنسية السعودية.