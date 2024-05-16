انت الأن تتابع خبر عاجل.. الملك سلمان يصدر قرارات ملكية بتعيينات جديد (الاسماء والمناصب) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، سلسلة من الأوامر الملكية التي شملت تغييرات إدارية وتعيينات جديدة بمراتب وزارية عالية، في خطوة تعكس إعادة هيكلة بعض الأدوار الحكومية وتحفيز الكفاءات.

وفي التفاصيل، تم تعيين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين بمرتبة وزير، كما كُلف بمهام نائب وزير الحرس الوطني. في حين أُعفي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري من منصب نائب وزير الحرس الوطني، ليُعين بعدها مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

إضافة إلى ذلك، تم تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بمرتبة وزير. وفي خطوة مماثلة، أُعفيت الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز من منصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، لتُعين بدورها مستشارًا في الديوان الملكي.

وشهدت الأوامر الملكية تعيينات أخرى تضمنت مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسامي بن عبدالله مقيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائبًا لوزير المالية.

كما شملت الأوامر تعيين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعدًا لوزير التجارة، وعبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعدًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، وأنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعدًا لوزير السياحة، جميعهم بمرتبة ممتازة.

هذه التعيينات تأتي ضمن سياسة الدولة لتحديث الإدارة الحكومية وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام المملكة بتطوير إداراتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.